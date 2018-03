Stati Uniti, un ciclone colpisce la costa est: almeno cinque morti

La tempesta ha travolto automobili e fatto ribaltare mezzi pesanti. Onde alte come una casa di due piani si sono abbattute sulle coste del Massachusetts. Le cinque vittime finora segnalate sono state colpite da alberi o rami strappati dal vento. Si tratta di una donna di 77 anni colpita dal ramo di un albero davanti alla sua casa vicino a Baltimora, un uomo e un bambino di 6 anni in diverse località della Virginia, un ragazzo di 11 anni nello Stato di New York e un uomo a Newport, nel Rhode Island.



Scuole e uffici negli Stati costieri hanno chiuso prima del previsto e i passeggeri di un volo atterrato all'aeroporto di Dulles, vicino a Washington, hanno raccontato al National weather service di paura e malori a bordo. La costa orientale e' stata sferzata da raffiche di vento oltre gli 80 chilometri orari, che hanno superato i 120 a Cape Cod. In Ohio e nello Stato di New York è caduto mezzo metro di neve. Nevicate più lievi sono previste a Boston e nel Rhode Island.



La pioggia ha inondato Quincy, nel Massachusetts, dove la polizia ha soccorso diverse persone rimaste intrappolate nei loro veicoli. A Scituate oltre 1.800 persone hanno lasciato le proprie case. In loro aiuto la protezione civile ha schierato circa 200 uomini. Le compagnie aeree hanno cancellato oltre 2.800 voli: gli aeroporti di New York La Guardia e Kennedy si sono praticamente fermati.