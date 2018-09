Spia russa, media: "Uno dei sospetti fu decorato da Putin"

Un veterano della guerra in Cecenia decorato "in una cerimonia segreta" nel 2014 con il titolo di Eroe della Federazione Russa, concesso per decreto dal presidente Vladimir Putin: è il profilo del colonnello Anatoli Vladimirovic Chepiga, che secondo il sito "Bellingcat" sarebbe uno dei due sospetti russi accusati da Londra del tentato avvelenamento compiuto a marzo a Salisbury contro l'ex spia Sergei Skripal e sua figlia Yulia.