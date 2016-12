Strage Parigi, il Bataclan riapre il 16 novembre con Pete Doherty

Il Bataclan , la sala concerti dove 90 persone sono state massacrate durante gli attentati di Parigi , riaprirà a novembre con una serie di concerti. Come annunciato dai manager del teatro, il primo a esibirsi sarà il cantante britannico Pete Doherty che salirà sul palco il 16 novembre , quasi un anno dopo la strage. Due giorni dopo sarà invece la volta della star senegalese Youssou N'Dour e della sua band Super Etoile di Dakar.

Gli Eagles of Death Metal, la band californiana che si trovava sul palco al momento dell'irruzione dei terroristi, hanno sempre espresso l'auspicio di voler essere i primi a salire sul palco della sala concerti del Boulevard Voltaire dopo i lavori di ristrutturazione attualmente in corso. A Parigi c'é anche la speranza che al Bataclan possano suonare anche i Cure, una delle più grandi rockband di tutti i tempi, che a novembre si troverà in tournee nella capitale francese.