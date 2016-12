Strage Parigi, colpita sei volte dai terroristi Laura torna a parlare al risveglio dal coma

La 31enne Laura Croix la sera del 13 novembre era al teatro Bataclan di Parigi . Qui è stata colpita sei volte al petto e all'addome durante l' attacco terroristico . Sottoposta a diverse operazioni chirurgiche, tra cui una tracheotomia, è rimasta in coma per due settimane. Poi si è risvegliata e ora è tornata a parlare. Sui giornali francesi Laura, che fa la cantante nel gruppo "The Trap", è stata ribattezzata il "miracolo del Bataclan".

Sulla pagina Facebook della band, si legge: "Ciao a tutti, Laura è ancora in terapia intensiva, ma ha iniziato a parlare. È stanca e ha bisogno di molto riposo. Siete stati numerosi a chiederci come aiutarla. Al di là delle spese che sosterrà lo Stato, ci saranno da pagare protesi e trattamenti vari. Quando sapremo come utilizzare i fondi, avvieremo una raccolta sulla pagina del gruppo. Grazie ancora per il vostro sostegno".



La madre Danielle dà notizie rassicuranti sulle condizioni della figlia. "Mi ha chiesto se stavo bene e dove fosse suo padre. Le ho dovuto spiegare che era in ospedale", ha detto la donna al giornale "La Voix du Nord". Il padre, quando venne a conoscenza che sua figlia era rimasta gravemente ferita nella strage di Parigi, ha sviluppato un'ulcera.