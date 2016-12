3 ottobre 2016 16:19 Trump, la figlia Ivanka "corteggia" le donne nel primo spot tv del repubblicano: pace fatta? Bambini sorridenti e famiglie felici si susseguono sullo schermo mentre Ivanka cerca di convincere le donne a votare Trump

E' Ivanka Trump, la figlia del candidato repubblicano, il volto del primo spot elettorale trasmesso a livello nazionale. Donald Trump tenta di convincere le donne, da sempre la parte dell'elettorato più ostile al tycoon, a votare per lui. Dopo lo scandalo della pubblicazione della dichiarazione dei redditi, il video si inserisce all'interno di una nuova strategia pubblicitaria in vista dell'ultimo mese prima delle elezioni previste per novembre.

"Il lavoro più importante che una donna possa avere è fare la madre", proclama una perfetta Ivanka, da sempre impegnata nell'impero immobiliare del tycoon. Probabilmente scelta per essere madre di tre figli, la donna diventa la protavoce delle strategie del padre a favore delle donne promettendo congedi di maternità totalmente pagati e aiuti finanziari per la cura dei figli. La voce di Ivanka fa da sfondo a un continuo susseguirsi di famiglie perfette e bambini felici: Trump appare solo alla fine, giusto per proclamare "Questo video è stato autorizzato da Donald Trump".

Centro della nuova strategia pubblicitaria costata 7,5 milioni di dollari, lo spot verrà trasmesso a livello nazionale negli orari in cui gli ascoltatoti sono prevalentemente donne, come durante gli episodi di Grey's Anatomy, The Voice e Danzare con le stelle. Saranno incluse le reti Lifetime, Bravo, TLC e OWN, dove viene trasmesso il celebre show di Oprah Winfrey.