Usa 2016, contro il macho Trump Hillary rispolvera le battute infelici su Miss Piggy

Donald Trump called her "Miss Piggy" and "Miss Housekeeping." Her name is Alicia Machado. #DebateNight pic.twitter.com/0wrISjJe6z

Nel primo dibattito presidenziale, Donald Trump ha dovuto fare i conti, dunque, con la sua cattiva reputazione nei confronti delle donne. Come nella stagione delle primarie, anche in questo appuntamento cruciale il candidato repubblicano è caduto male, merito di un attacco ben pensato della rivale Clinton. La candidata democratica ha ricordato una dopo l'altra una serie di affermazioni imbarazzanti del miliardario di New York: "Ha definito le donne scrofe, sciatte e cagne"; ha detto che "la gravidanza è una cosa sconveniente per i datori di lavoro e che le donne non meritano lo stesso trattamento [finanziario sul posto di lavoro] a meno che non vadano bene tanto quanto gli uomini".



Fin qui, nulla di nuovo visto che Trump è famoso per avere attaccato pesantemente la conduttrice di Fox News, Megyn Kelly, per avergli riservato domande severe durante un dibattito tra aspiranti alla nomination del Gop: "Il sangue le usciva dagli occhi, il sangue le usciva da qualunque parte". Nel mirino era finito anche l'aspetto fisico della candidata Carly Fiorina.



Clinton ha assestato il colpo di grazia quando ha ricordato "una delle cose peggiori che [Trump] abbia detto riguarda una ragazza che ha partecipato a un concorso di bellezza", una delle competizioni da lui "tanto amate", riferendosi alle spiacevoli parole pronunciate contro Alicia Machado, Miss Universo 1996.