Usa 2016, il Nyt pubblica dichiarazione dei redditi di Trump: "Sconto legale su imposte federali per 18 anni"

Pubblicata la dichiarazione dei redditi del 1995 - I documenti ottenuti dal New York Times non sono mai stati resi pubblici prima e mostrano che nella dichiarazione dei redditi per il 1995 di Trump risulta una perdita pari a 916 milioni di dollari e una deduzione fiscale di quella entità - si spiega - potrebbe appunto avergli consentito di godere legalmente dello "sconto" sulle imposte federali per quasi due decenni successivi.



La replica: "Documenti ottenuti illegalmente" - Immediata è arrivata la replica del magnate. "L'unica notizia - si legge in una nota diffusa dal suo staff - è che un documento fiscale di oltre vent'anni fa è stato ottenuto illegalmente, un'ulteriore dimostrazione che il New York Times, come i media dell'establishment in generale, è un'estensione della campagna per Clinton, del Partito democratico e dei loro speciali interessi globali".



"Trump ha pagato centinaia di milioni di dollari in tasse" - Il candidato repubblicano per la presidenza degli Usa non ha fino ad ora risposto alle richieste di pubblicare le sue dichiarazioni dei redditi. "Mr Trump è un uomo d'affari molto abile - si legge ancora nel comunicato - che ha la responsabilità verso i suoi affari, la sua famiglia e i suoi dipendenti di non pagare più tasse di quanto sia legalmente richiesto. Detto questo Mr Trump ha pagato centinaia di milioni di dollari in tasse".



Appello agli ispanici: "Andate a votare (per Hillary)" - Intanto il New York Times, in un editoriale mirato agli ispanici, pubblicato sia in inglese che in spagnolo, li esorta ad andare a votare (non per Donald Trump naturalmente) sottolineando che in queste elezioni proprio il loro voto può fare la differenza. Il 2016 è l'anno in cui i Latinos devono esercitare il loro diritto al voto, si legge: " A votar! Gli elettori Latinos possono fare la differenza".