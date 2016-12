Donald Trump, nuova gaffe: giornalista ostile con "ciclo mestruale"

Nuova gaffe al femminile per Donald Trump. Dopo le definizioni di "grosse scrofe e animali disgustosi" usate per descrivere le donne che non gli piacciono, il magnate e candidato alla Casa Bianca si è lasciato andare in un altro commento sessista, se possibile peggiore. In un'intervista rilasciata da Trump alla Cnn, ha lasciato intendere che le domande aggressive della moderatrice Megyn Kelly, erano legate al fatto che avesse il ciclo mestruale.