Quella volta che Hitler fece il padrino di battesimo

Quando Adolf Hitler fu padrino di battesimo IPA 1 di 23 IPA 2 di 23 IPA 3 di 23 IPA 4 di 23 IPA 5 di 23 IPA 6 di 23 IPA 7 di 23 IPA 8 di 23 IPA 9 di 23 IPA 10 di 23 IPA 11 di 23 IPA 12 di 23 IPA 13 di 23 IPA 14 di 23 IPA 15 di 23 IPA 16 di 23 IPA 17 di 23 IPA 18 di 23 IPA 19 di 23 IPA 20 di 23 IPA 21 di 23 IPA 22 di 23 IPA 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Gli scatti mostrano un Hitler sorridente accanto alla bambina e ai suoi genitori. La cerimonia fu celebrata a Carinhall, residenza di Goering nella foresta di Schorfheide, a nord-est di Berlino. Il vestitino, con tanto di svastiche ricamate, è stato conservato per decenni da un collezionista che lo ricevette dall'inserviente di un ufficiale dell'aviazione nazista.



Cinque giorni dopo il battesimo, i nazisti avrebbero dato il via al pogrom contro gli ebrei in Germania, Austria e Cecoslovacchia passato alla storia come la Notte dei cristalli. Fino al 13 di novembre furono distrutti cimiteri, sinagoghe, negozi e case della comunità ebraica. Le vittime furono oltre 1.300. Nelle settimane successive circa 30mila ebrei furono deportati nei campi di concentramento di Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen.



Cosa ne è stato di Edda Goering? Alcune fonti sostengono che si fosse trasferita in Sudafrica anni dopo la fine del conflitto. Suo padre, nominato nel 1935 comandante in capo della Luftwaffe, fu condannato a morte per crimini di guerra nel processo di Norimberga nel 1946, ma si suicidò prima della sua esecuzione per impiccagione.