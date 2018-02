Spazio, rientrati tre astronauti a bordo della capsula Soyuz

Tre astronauti, due americani e uno russo, sono rientrati dalla Stazione spaziale internazionale dopo una missione di cinque mesi e mezzo. La capsula Soyuz che li ha riportati sulla Terra è atterrata all'alba in Kazakistan. La Nasa ha riferito che le operazioni di recupero dei tre, gli americani Joe Acaba e Mark Vande Hei e il russo Alexander Misurkin, sono andate come previsto nonostante il maltempo e le temperature sotto lo zero.