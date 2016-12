Spari tv, ferita perde rene e colonSelfie per ricordare i giornalisti uccisi

Vicki Gardner, la donna sopravvissuta alla sparatoria in diretta tv del 26 agosto in Virginia , si è svegliata dal coma ma ha perso un rene e parte del colon. Il killer , Vester Lee Flanagan, poi morto in ospedale, aveva sparato tre volte contro di lei. "E' viva per miracolo", racconta il marito. E aggiunge: "Per due volte l'ha mancata, poi si è raggomitolata per terra e un proiettile l'ha raggiunta alla schiena".

"Non si è resa conto del danno - continua il marito - ma il medico mi ha detto che ha rischiato la vita, o anche di rimanere paralizzata se il proiettile si fosse conficcato un paio di centimetri più in là".



Selfie per ricordare i giornalisti uccisi - E' il modo che hanno scelto i giornalisti americani per manifestare il loro dolore per i colleghi morti. Le foto vengono pubblicate su Facebook e Twitter con l'hashtag "WeStandWithWDBJ", (noi siamo con WDBJ, l'emittente dove lavoravano Parker e Ward). L'idea è venuta a Vicki Chen, una producer di una rete di Austin in Texas affiliata a Abc. "Non avevo idea - ha spiegato - del tipo di risposta che avrei avuto. Per mi trattava di fare qualcosa per alleggerire il dolore. Ho pensato che forse questo modo poteva aiutare i miei amici che si sentivano come me, ossia che hanno avuto momenti di paura durante il loro lavoro".