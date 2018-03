Sparatoria Michigan, la polizia arresta lo studente killer 19enne

La polizia ha arrestato il ragazzo di 19 anni, studente della Central Michigan University, che venerdì ha ucciso i genitori che erano andati a prenderlo per lo "spring break". Le autorità avevano diffuso una fotografia del giovane, nero, James Eric Davis Jr. originario dell'Illinois, chiedendo aiuto ai cittadini nella ricerca. Le telecamere di sicurezza hanno registrato immagini del ragazzo che si dava alla fuga a piedi.

James Eric Davis Jr. è stato arrestato senza incidenti. Lo studente è stato avvistato su un treno poco dopo la mezzanotte. Sono stati oltre 100 gli agenti di polizia, alcuni in uniforme mimetica, che hanno setacciato i quartieri vicino all'Università Centrale del Michigan dopo la sparatoria.



La polizia ritiene che la sparatoria sia scaturita da una lite. Il ragazzo era stato dimesso circa un'ora prima dal MidMichigan Medical Center, dove era finito forse per un'overdose di droga. Il campus si trova a Mount Pleasant, nella contea di Isabella. L'università, che ha circa 20mila studenti, è a due ore da Detroit. Il padre era un agente di polizia. Le forze dell'ordine hanno definito la tragedia "una "questione familiare". Non ci sono state altre vittime.