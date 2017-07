Momenti di paura a New York per una sparatoria al Lebanon Hospital del Bronx. A fare fuoco un ex dipendente della struttura, il 45enne dottor Henry Bello. Una dottoressa morta e diversi medici feriti, alcuni in condizioni gravissime: questo un primo bilancio. L'uomo si è introdotto in ospedale indossando il camice, sotto cui nascondeva il fucile, e ha iniziato a sparare tra il 16simo e il 17simo piano. Poi si è suicidato.