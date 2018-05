Spagna,sentenza stupro Pamplona: 1,2 mln firme per rimozione giudici

Oltre 1,2 milioni di persone hanno firmato in Spagna una petizione in cui si chiede alla Corte suprema di revocare i giudici che il 26 aprile hanno emesso la controversa sentenza di Pamplona, in cui 5 uomini sono stati condannati per "abusi sessuali", ma non per stupro, per avere violentato una 18enne. Decine di migliaia di persone inoltre sono scese in strada a Pamplona, per il terzo giorno di proteste contro la sentenza.