Spagna, lamenta forti dolori: medici le trovano una tartaruga nella vagina

La vicenda, riportata dal quotidiano spagnolo "El Mundo", risale allo scorso 20 settembre. La donna, dopo una serata di festa con alcuni amici, ha iniziato a provare dolori lancinanti al ventre che le impedivano di muoversi. Trasportata in ospedale, a seguito dei primi accertamenti e considerata la condizione di malessere, la paziente è stata sottoposta a radiografia. Dopo le analisi, l’equipe medica ha diagnosticato alla giovane una grave infezione dovuta alla presenza, all’interno della vagina, di una carcassa di tartaruga morta.



Data la natura insolita della scoperta, i medici hanno informato la polizia. Interrogata, la giovane ha dichiarato di non avere idea di come il rettile possa essere entrato all’interno del suo corpo ma non ha voluto presentare una formale denuncia contro ignoti. Le autorità locali hanno avviato autonomamente un’indagine con l’ipotesi di violenza sessuale.