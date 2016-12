Spagna, incornato durante una corrida a Teruel: muore un giovane e promettente torero

Un torero trentenne è morto ieri dopo essere stato ripetutamente incornato da un toro durante una corrida in un'arena di Teruel, in Aragona. La vittima si chiamava Victor Barrio ed era di Segovia. Il toro che lo ha ucciso è un animale di 529 chili, di 4 anni e di nome Lorenzo. Le cornate hanno raggiunto il torero ai polmoni e a niente sono serviti i soccorsi immediati dei medici, come riporta l'agenzia Efe.