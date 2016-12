Spagna, abbandonano cane dopo averlo "lanciato" in un cortile

Immagini disgustose, che almeno serviranno a rintracciare e punire come meritano questi due uomini che, in pieno giorno, decidono di disfarsi del proprio cane. Addirittura lanciandolo al di là di una cancellata, quasi che invece di un animale, si trattasse di un sacco dell'immondizia. Una terribile scena di abbandono, ripresa dalle telecamere di sorveglianza del rifugio per animali "Protectora de animales Os pailleiros" a Pontevedra in Spagna..

Il video immortala il momento in cui uno dei due uomini si arrampica sul cancello tenendolo per il collare e butta giù il cane facendogli fare un salto di quasi tre metri. Il video è stato condiviso sulla pagina Facebook del centro. "Denunceremo l'accaduto alla polizia, ma se qualcuno conosce questi due uomini si metta in contatto con noi" scrivono dall'organizzazione animalista. "Il cane sta bene, è un po' stranito. Non capisce perché non ha più una casa. Per lui sogniamo un'adozione speciale".