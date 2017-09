La situazione è di assoluta emergenza in tutta Italia. Alla fine dello scorso giugno, a fronte di 50.200 posti disponibili, i detenuti erano quasi 57 mila. Situazione molto complessa sopratutto in Lombardia dove, nonostante la presenza di strutture modello come Bollate e Opera, sono presenti 2.000 detenuti in più rispetto alla capienza massima.



Oltre al problema del sovraffollamento è presente anche quello dei presunti maltrattamenti. Il modo in cui sono usati l'isolamento, gli strumenti di contenzione meccanici e i farmaci neurolettici nell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere potrebbero essere considerati, secondo il Cpt - comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa - maltrattamento.



Il Cpt, durante la visita avvenuta nell'aprile del 2016, afferma di aver ricevuto dai pazienti della struttura numerose denunce in merito al fatto che l'isolamento e i mezzi di costrizione fisica sono utilizzati come 'punizione informale'. Infine il Cpt ha espresso "grande preoccupazione" per le condizioni di un giovane uomo a cui lo staff di Castiglione ha aumentato la dose di farmaci psicolettici per rallentarne i movimenti e impedirne in questo modo la fuga. Questo trattamento è stato definito "inumano e degradante" dagli ispettori del Cpt.