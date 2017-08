Carceri, garante dei detenuti: 27 suicidi in prigione da inizio anno

Ventisette suicidi in carcere nei primi sette mesi dell'anno: una media di una morte a settimana. E' il dato, in crescita rispetto a quello del 2016, diffuso dal garante nazionale dei diritti delle persone detenute. Secondo quest'ultimo, "la situazione merita tutti gli approfondimenti necessari per perfezionare il sistema di prevenzione elaborato dal ministero della Giustizia nel 2016".