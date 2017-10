Somalia, si aggrava bilancio attentato a Mogadiscio: oltre 300 morti

Le macerie dopo lʼesplosione a Mogadiscio, morti e feriti Afp 1 di 24 Afp 2 di 24 Afp 3 di 24 Afp 4 di 24 Afp 5 di 24 Afp 6 di 24 Afp 7 di 24 Afp 8 di 24 Afp 9 di 24 Afp 10 di 24 Afp 11 di 24 Afp 12 di 24 Afp 13 di 24 Afp 14 di 24 Afp 15 di 24 Afp 16 di 24 Afp 17 di 24 Afp 18 di 24 Afp 19 di 24 Afp 20 di 24 Afp 21 di 24 Afp 22 di 24 Afp 23 di 24 Afp 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il conto delle vittime potrebbe aumentare, perché tra i circa 300 feriti molti sono in gravi condizioni. Almeno una cinquantina dei feriti negli attacchi terroristici a Mogadiscio saranno trasportati in Turchia per ricevere cure mediche. Il ministro della Salute di Ankara, Ahmet Demircan, si è recato nel Paese africano insieme a 33 medici turchi per coordinare le operazioni di evacuazione. Un team della Protezione civile di Ankara è stato inoltre inviato in Somalia per attività mediche e di soccorso.



La Turchia ha rafforzato in questi anni i suoi rapporti con la Somalia, dove il mese scorso ha anche inaugurato il suo più grande centro di addestramento militare all'estero.