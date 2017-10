Attentato a Mogadiscio, esplodono due camion-bomba: 276 morti e 300 feriti

Due camion-bomba sono esplosi in Somalia, nella capitale Mogadiscio, uccidendo 276 persone e provocando almeno 300 feriti. Il duplice attacco, scrive il New York Times. è avvenuta in una via molto affollata del centro, a ridosso dell'hotel Safari, in un'area molto vicina al ministero degli Esteri. L'area interessata era molto affollata al momento della deflagrazione. Una parte dell'albergo è crollata, intrappolando molte persone sotto le macerie.