Siria, Usa: "Progressi con la Russia ma ancora nessun accordo"

Proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Russia nel tentativo di trovare una soluzione condivisa che metta fine al conflitto in Siria. "Stiamo continuando la discussione e continuiamo a fare progressi", rivela il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Mark Toner. Un accordo finale, tuttavia, non è ancora stato raggiunto: "Ma non siamo lontani", assicura Toner.