Siria, undici bambini uccisi in sobborgo Aleppo da "bombe barile"

Undici bambini sono stati uccisi in un sobborgo di Aleppo, in Siria, da un attacco condotto con "bombe barile". Lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti dell'Uomo. Questi ordigni sono barili riempiti anche con chiodi e ferro e hanno effetti devastanti. Il bombardamento si è verificato nella zona di Bab al-Nayrab mentre nella zona ovest della città, sotto controllo dei governativi, i ribelli hanno uccisi otto civili, tra cui due bambini.