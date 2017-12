Siria, Pentagono preoccupato da rischio incidenti con caccia russi

Il Pentagono si è detto preoccupato del rischio di scontri tra gli aerei da combattimento russi e gli apparecchi americani in Siria. Un'ipotesi che potrebbe provocare un grave incidente diplomatico tra Mosca e Washington. Gli incidenti, infatti, si sono moltiplicati nelle ultime settimane: mercoledi', per esempio, due caccia americani F-22 sono stati intercettati da due Sukhoi-25 russi in una zona dello spazio aereo siriano.