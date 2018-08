Siria, Mosca rinforza contingente navale per paura di un attacco Usa

La Russia ha rafforzato la sua presenza militare in Siria per timore di raid Usa contro Damasco. Lo riporta il quotidiano russo Kommersant, secondo cui due fregate armate di missili da crociera Kalibr, in grado di colpire obiettivi a terra o su navi, sono state inviate nel Mediterraneo. In totale la flotta russa dispone ormai di 10 navi e due sottomarini al largo della Siria, cioè il più importante contingente dall'inizio della guerra nel 2011.