Siria, Mosca avverte Washington: inaccettabili minacce ad Assad

"Riteniamo inammissibili le minacce al governo legittimo siriano" e "riteniamo assolutamente inammissibile e inaccettabile l'uso di sostanze tossiche". Così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha commentato la dichiarazione con cui la Casa Bianca ha messo in guardia Assad contro nuovi attacchi chimici di cui gli Usa avrebbero individuato "possibili preparativi". Washington ha minacciato di far pagare un "prezzo pesante" ad Assad in caso di attacco.