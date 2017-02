Siria, media: ucciso da drone uno dei leader di Al Qaeda

Abu al Khayr al Masri, un leader di primo piano di Al Qaeda e genero di Osama bin Laden, è stato ucciso in un attacco di un drone americano nel nord-ovest della Siria. Lo riferiscono fonti jihadiste citate dal sito del Guardian. Al Masri viaggiava su un'auto centrata in pieno da un missile. Per ora non vi sono conferme da parte statunitense.