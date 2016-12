Siria, Isis annuncia l'abbattimento di un aereo governativo

L'Osservatorio siriano per i diritti umani, organismo con sede a Londra che monitora la situazione in Siria, e l'Isis hanno riferito che l'organizazione jihadista ha abbattuto un aereo militare governativo nel corso di violenti combattimenti vicino Damasco. L'Osservatorio ha precisato che non si conosce la sorte del pilota e che l'aereo è stato abbattuto vicino alla base aerea Dumayr a cavallo con il confine con il Libano.