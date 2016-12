Siria, Human Rights Watch: "Raid su ospedali sono crimini di guerra"

In Siria i bombardamenti indiscriminati e quelli che colpiscono ospedali e strutture mediche dimostrano totale disprezzo per le vite dei civili e potrebbero costituire crimini di guerra. E' questa la denuncia che arriva da Human Rights Watch dopo che venerdì l'ospedale Al Quds di Aleppo è stato colpito in un raid del regime di Assad, provocando oltre 50 morti.