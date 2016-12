Siria, almeno 5 attacchi chimici

La missione investigativa congiunta Opac-Onu costituita per individuare i responsabili degli attacchi chimici in Siria ha identificato almeno cinque casi potenziali che meritano di essere approfonditi e altri due sui quali si potrebbe indagare. Il mese prossimo inizierà la seconda fase per individuare i responsabili. I ribelli hanno accusato il governo di usare bombe con gas al cloro, ma Bashar al Assad ha sempre negato.