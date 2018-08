Siria, a Idlib esplode un deposito d'armi: morti almeno 12 civili

Un'esplosione di origine ignota a un deposito di armi in Siria, a Idlib, ha ucciso almeno 12 civili. Lo fa sapere l'Osservatorio siriano per i diritti umani. La deflagrazione avrebbe fatto crollare due edifici nei pressi del confine turco. I soccorritori hanno rimosso con le ruspe i detriti per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, sotto cui si teme ci siano molti dispersi.