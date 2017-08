Sindaco francese perse la scommessa su Barcellona-PSG e mantiene la promessa: mangia un ratto

Ci sono voluti quattro mesi per "digerire" la sconfitta, ma alla fine la promessa è stata mantenuta e l'abbuffata è avvenuta. Charles Dayot, neo sindaco di Mont-de-Marsan, comune francese nella regione Nuova Aquitania, domenica 23 luglio si è seduto a tavola davanti alle telecamere per consumare il suo pasto a base di... ratto. D'altronde la scommessa che aveva formulato parlava chiaro: "Se il Barcellona elimina il Paris Saint-Germain in Champions mangerò un ratto". Dayot si faceva forte del 4-0 rifilato dai parigini ai catalani all'andata, non potendo immaginare che sarebbe finita 6-1 per il Barça.



"Ha il sapore del coniglio", ha commentato Dayot dopo aver assaggiato lo stufato di ratto che gli è stato servito a favore di telecamere. Il sindaco per l'occasione ha indossato una t-shirt del Paris Saint-Germain di Ibrahimovic come bavaglino, mentre sul tavolo c'era in bella vista anche una maglia del Barcellona.