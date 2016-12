Tanzania, ratti-poliziotto contro il contrabbando di animali protetti

Nuovi arruolati tra le fila della polizia doganale della Tanzania per combattere il contrabbando di animali protetti, di legno, di zanne di elefante e di corni di rinoceronte. I nuovi agenti hanno quattro zampe e un fiuto eccezionale: sono ratti appositamente addestrati da una società belga, come riporta The Guardian, per annusare i carichi illegali dei container nelle navi. I roditori sono preferiti ai cani perché più piccoli e agili.

I "commissari Mickey Mouse" vengono addestrati in Tanzania dalla ong belga Apopo, che conta di usarli fra un anno per combattere il contrabbando di legni pregiati e di pangolini, una delle specie animali africane più a rischio, una sorta di formichieri, ricercatissimi in Cina e Vietnam per la loro carne e le loro scaglie, usate nella medicina tradizionale. La caccia illegale li ha decimati in Asia e ora i contrabbandieri hanno cominciato a fare razzia in Africa.



La società Apopo usa già il ratto gigante africano (Cricetomys gambianus) per annusare le mine antiuomo e per riconoscere i malati di tubercolosi in Tanzania, Mozambico, Angola e Cambogia. Ora una quindicina di ratti viene addestrata per questa nuova missione: infilarsi fra i container delle gigantesche navi in partenza per la Cina dal porto di Dar es Salaam, per annusare i carichi illegali di pangolini e di legni pregiati. L'addestramento sarà completato fra un anno.



Rispetto ai fidati cani, i ratti sono molto più piccoli e possono intrufolarsi dappertutto. Sulla loro schiena potrà anche essere caricata una telecamera. Se l'esperimento funzionerà, Apopo conta di insegnare ai ratti anche a scovare zanne d'elefante e corni di rinoceronte.