Seul: "Deplorevole stop al dialogo da parte della Corea del Nord"

La Corea del Sud giudica "deplorevole" la decisione unilaterale di Pyongyang di annullare il dialogo di alto livello al villaggio di confine di Panmunjom. Una decisione motivata come risposta alle manovre militari aeree congiunte di Seul e Washington. Seul invia una nota di protesta al Nord su una mossa "non in linea con la Dichiarazione" congiunta dei leader dei due Paesi al summit del 27 aprile, e invita a riprendere i colloqui "velocemente".