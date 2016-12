Seattle, un fermato per la strage del centro commerciale: è un immigrato turco

Sparatoria a Seattle, fermato il killer 1 di 3 Ansa Ansa Sparatoria a Seattle, fermato il killer 2 di 3 Facebook Facebook Sparatoria a Seattle, fermato il killer 3 di 3 Facebook Facebook Sparatoria a Seattle, fermato il killer leggi dopo slideshow ingrandisci

Il presunto autore della sparatoria nel centro commerciale di Burlington nello stato di Washintgon, a nord di Seattle, in cui sono morte 5 persone, è stato identificato come Arcan Cetin, un immigrato turco. Si tratta di un giovane di 20 anni residente a Oak Harbor, a circa 47 chilometri a sud ovest di Burlington. Lo ha reso noto il responsabile della polizia di contea Mike Hawley. Cetin è arrivato dalla Turchia e ha la residenza permanente negli Stati Uniti. E' stato arrestato mentre camminava lungo una strada dopo che le forze dell'ordine avevano localizzato la sua auto.



"Sembrava uno zombie", ha detto Hawley spiegando che Cetin non era armato e non ha opposto resistenza né ha detto nulla durante l'arresto. Le ragioni per questo attentato non sono note. Il funzionario di polizia ha detto "non ne abbiamo idea" ma gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un atto terroristico. Nella conferenza stampa del Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha stato detto che "non vi è alcuna indicazione che si tratti di terrorismo", anche se non è del tutto esclusa questa possibilità.