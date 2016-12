Scontri tra polizia, attivisti e migranti: stop allo sgombero della "Giungla" di Calais

Il governo francese aveva assicurato che tutti i migranti sarebbero stati ridistribuiti tra container riscaldati e centri d'accoglienza, ma le Ong che operano sul posto ritengono che i posti letto non siano sufficienti. A dare il via libera all'ordinanza della polizia per l'evacuazione della parte sud della "Giungla" era stato, giovedì scorso, il tribunale amministrativo di Lille.



Dopo una mattinata di lavoro abbastanza tranquilla, con gli immigrati che osservavano a distanza i bulldozer, l'incendio di alcune baracche ha dato il via al lancio di oggetti contro la polizia da parte di migranti e attivisti "no border". Secondo la prefettura sono state circa 150 le persone coinvolte nella protesta, alla quale la polizia ha risposto con il lancio di lacrimogeni. La situazione si è poi ulteriormente scaldata, fino alla decisione di sospendere l'operazione.