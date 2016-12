Macedonia, i migranti forzano la barriera al confine con la Grecia: scontri con la polizia

I migranti protestano contro il tetto massimo posto all'afflusso giornaliero dei rifugiati oltre confine, fissato dalle autorità locali. La Macedonia si è infatti accodata alla decisione presa da numerosi governi balcanici, in un vertice dei capi della polizia del 18 febbraio, da cui era stata esclusa la Grecia: in quell'occasione il limite era stato fissato a 580 ingressi al giorno. Nella notte Skopje aveva autorizzato il passaggio di circa 300 persone, per poi richiudere immediatamente la frontiera.