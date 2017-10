Scandalo Hollywood,un'altra italiana tra le presunte vittime di Weinstein

La modella italiana, attualmente residente in Francia, ha raccontato al Daily Mail la sua terribile esperienza. "Da quando Weinstein ha messo piede sullo yatch mi sono sentita i suoi occhi addosso - ha detto al giornale britannico - Si è seduto accanto a me e ha iniziato a fare commenti volgari, non faceva nulla per non farsi sentire dagli altri ospiti. L'ho trovato disgustoso".



Weinstein avrebbe promesso a Samantha la celebrità se solo lei avesse acconsentito di andare a letto con lui. "Mi diceva: 'Ti farò diventare una star', ma io non volevo fare l'attrice per cui, per quanto mi riguarda, non aveva nulla da offrirmi. Ero molto ferma nel mio rifiuto".



Ad un certo punto della serata il produttore, per vantarsi, avrebbe fatto un elenco di attrici hollywoodiane con cui avrebbe avuto rapporti sessuali. "Io non ci credevo - ha continuato la Panegrosso - e allora lui per dimostrarmelo ha chiamato Nicole Kidman. Era notte fonda, ma lei è arrivata lì'. I due poi si sono allontanati e quando sono tornati lui mi ha detto che si erano baciati". La modella non sa cosa sia successo quella sera tra Weinstein e la Kidman, e nemmeno vuole credere ai racconti del produttore, però "il fatto stesso che la Kidman fosse piombata lì al suo comando dimostra quanto quell'uomo fosse potente".



Samantha ha raccontato inoltre che, qualche sera dopo il loro incontro sullo yatch, Weinstein è piombato nel suo camerino. "Non potevo credere alla sua arroganza. Mi ha buttata sul letto e mi ha messo le mani addosso. Cercavo di spingerlo via, ma lui era troppo grosso". Ad un certo punto, dopo diverse volte in cui la modella gli avrebbe urlato di fermarsi, lui se ne sarebbe andato. Quando poi lei ha raccontato l'accaduto agli amici, loro le avrebbero semplicemente risposto "E' Harvey!". "Tutti erano complici" ha concluso la modella.