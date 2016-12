Scandalo Fifa: indagini su Valcke, braccio destro di Blatter

Sepp Blatter sempre nel mirino dell'indagine sullo scandalo Fifa. Anche Jerome Valcke, il suo numero due, avrebbe autorizzato il trasferimento da 10 milioni di dollari al centro dello scandalo delle tangenti che sta travolgendo la Federazione calcistica mondiale. Secondo quanto riporta il New York Times, sarebbe Valcke ad aver autorizzato il pagamento dei fondi sul conto di Jack Warner, l'ex capo dell'associazione per il nord e il centro America.

La presunta tangente sarebbe stata pagata per assicurarsi i voti per designare il Sud Africa a ospitare i Mondiali del 2010. L'autorizzazione del pagamento è un punto centrale dell'indagine delle autorità americane e porta sempre di più vicino a Sepp Blatter, il presidente della Fifa. Valcke è infatti il numero due dell'organizzazione e al momento non è stato accusato formalmente di alcuna mancanza. Valcke nega con il New York Times il suo coinvolgimento, precisando di non aver autorizzato alcun pagamento e di non aver avuto il potere di farlo.