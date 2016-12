Sanzioni Iran, giornale vicino a Netanyahu dileggia il segretario di Stato Usa John Kerry

Polemiche per una vignetta comparsa su un giornale israeliano all'indomani dello stop alle sanzioni contro l'Iran. Nella caricatura pubblicata in prima pagina dal quotidiano Israel Hayom, molto vicino al premier Benyamin Netanyahu, si vede il segretario di Stato Usa, John Kerry, in ginocchio ai piedi del ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, e con le mani dietro la testa come i marines Usa catturati di recente in Iran.