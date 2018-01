Russiagate, Paul Manafort fa causa al procuratore: eccesso di potere

Paul Manafort, ex capo della campagna elettorale di Donald Trump arrestato nel Russiagate per evasione e riciclaggio, ha avviato una causa contro il procuratore speciale Robert Mueller, il vice attorney generale Rod Rosenstein che lo ha nominato e lo stesso dipartimento di giustizia. Secondo Manafort Mueller avrebbe ecceduto nei suoi poteri durante le indagini, come pure Rosenstein nel garantirgli "carta bianca".