Russia: oltre 1.650 arresti a cortei anti-Putin, condannato a 30 giorni di carcere il blogger Navalny

Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 1 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 2 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 3 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 4 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 5 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 6 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 7 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti 8 di 8 Ansa Ansa Russia, manifestazione anti-Putin a Mosca: scontri e arresti leggi dopo slideshow ingrandisci

Trenta giorni di carcere per Navalny - Navalny sarebbe stato condannato per ripetute violazioni della legge sull'organizzazione di raduni pubblici. Navalny era stato arrestato nel primo pomeriggio di lunedì mentre usciva dalla sua abitazione a Mosca per partecipare alle proteste da lui stesso indette contro il Cremlino.



Lacrimogeni e spray urticanti - Alcuni testimoni hanno riferito del lancio di lacrimogeni contro i manifestanti nella centralissima piazza Pushkin di Mosca. Secondo una fonte dei servizi di emergenza, uno degli attivisti "ha spruzzato gas al peperoncino in faccia a un poliziotto". "Alcuni individui - ha confermato la polizia - hanno usato gas irritante e stiamo prendendo misure per identificare i responsabili".



Gli agenti in assetto antisommossa hanno caricato vari drappelli di ragazzi che protestavano al grido di "vergogna". I giovani sostenitori del blogger anti-Putin si sono raggruppati inizialmente sul bordo della via Tverskaya di Mosca: sulle guance dipinta una bandierina russa.