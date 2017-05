Russia, nuove proteste anti-Putin: 125 arresti a San Pietroburgo

Centinaia di oppositori sono scesi in piazza in varie città russe per protestare contro la prevista candidatura di Vladimir Putin alle presidenziali del 2018. La polizia ha arrestato 125 persone a San Pietroburgo. Le proteste non autorizzate erano state indette da "Open Russia", il movimento fondato dall'ex magnate del petrolio, nemico giurato di Putin, Mikhail Khodorkovsky.