27 febbraio 2015 Russia, il leader dell'opposizione Boris Nemtsov freddato in un agguato L'ex vicepremier liberale all'epoca della presidenza Ieltsin e oppositore di Putin è stato raggiunto dai sicari mentre passeggiava nel centro a Mosca Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

06:54 - Il leader dell'opposizione russa a Vladimir Putin ed ex vicepremier liberale all'epoca della presidenza Eltsin, Boris Nemtsov, è stato ucciso in un agguato mentre passeggiava nel centro di Mosca. Il politico è stato centrato da quattro colpi d'arma da fuoco. Nemtsov è stato raggiunto dai sicari, scesi da un'automobile, nelle immediate vicinanze del Cremlino. Al momento dell'attentato era in compagnia di una donna.

Fisico di formazione, Nemtsov aveva 55 anni e nella seconda metà degli anni '90 era stato indicato come un possibile delfino di Boris Eltsin per succedergli al Cremlino.



Già governatore di Nizhni Novgorod, era arrivato a ricoprire importanti incarichi di governo a Mosca imponendosi come un riformatore. Più tardi aveva fondato l'Unione delle Forze di Destra - una formazione liberale - assieme all'ex premier Serghiei Kirienko e all'altro ex vicepremier Anatoli Ciubais, ma a differenza di questi fin dai primi anni 2000 si era poi schierato in una trincea di forte e aperta critica nei confronti di Vladimir Putin.



Con il presidente in carica - da lui accusato di autoritarismo - ha duramente polemizzato in tutti questi anni, seppure da posizioni minoritarie nel Paese.



Putin: "Omicidio crudele, è una provocazione" - "E' un omicidio crudele ed una provocazione". Lo ha detto Vladimir Putin commentando l'uccisione dell'oppositore Boris Nemtsov. Le indagini saranno sotto il diretto controllo del leader del Cremlino, riferisce l'agenzia Ria Novosti.



Obama: "Assassionio brutale" - "Gli Stati Uniti condannano il brutale assassinio di Boris Nemtsov e chiedono al governo russo un'indagine imparziale e trasparente per portare coloro che ne sono responsabili davanti alla giustizia". Lo afferma il presidente Barack Obama in una nota diffusa dalla Casa Bianca. "Ho ammirato la coraggiosa dedizione di Nemtsov alla lotta contro la corruzione in Russia e la sua volontà di scambiare il suo punto di vista con me", ricorda Obama.



Nemtsov scrisse: "Temo che Putin mi uccida" - Boris Nemtsov, l'oppositore russo ucciso nel cuore di Mosca, non aveva nascosto nel recente passato di temere per la sua vita. Il 10 febbraio affidò al sito Sobesednik.ru queste parole: "Ho paura che Putin voglia uccidermi". Una sospetto che tuttavia neppure in quella circostanza lo aveva indotto alla cautela. Sulla stessa pagina non mancava infatti l'ennesima accusa al presidente russo, additato come responsabile della "guerra in Ucraina". "Non potrei disprezzarlo di più", concludeva Nemtsov.