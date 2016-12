Russia, due fidanzatini 15enni si uccidono in diretta Periscope: li avevano sorpresi a dormire assieme

E' shock in Russia per la morte del 15enne Denis Muravyov e della sua ragazza Katya: i due, originari di Strugi Krasnye, si sono suicidati in diretta su Periscope. Il motivo del tragico gesto è da ricercare nella lite che Davis ha avuto con la mamma di Katya, furiosa per averli sorpresi mentre dormivano assieme. Entrambi erano chiusi in una stanza da tre giorni: la polizia, infatti, aveva circondato la casa in cui si trovavano i giovani, dato che lo stesso Davis, per ripicca, aveva precendentemente ferito alla gamba - con un'arma da fuoco - la madre di Katya.