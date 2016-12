Royal Girl, Londra diventa rosa in onore della principessa

Prima notte a casa a Kensington Palace, in attesa che ne sia svelato il nome, per la figlia dei duchi di Cambridge, nata a Londra e già tanto amata. In attesa che mamma Kate Middleton e papà William le diano un nome, la città si è tinta di rosa per festeggiare l'arrivo della "royal baby girl". Diversi monumenti e luoghi simbolo della capitale britannica, a cominciare dal Tower Bridge, sono stati illuminati con questo colore.