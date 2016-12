Londra, è nata la Royal Girl: Kate lascia l'ospedale con la piccola in braccio

Kate presenta alla folla la principessina - La duchessa di Cambridge ha lasciato l'ospedale nel pomeriggio per rientrare a Kensington Palace con la piccola e con il marito William. Ma prima di ripartire ha voluto presentare alla folla radunata all'ingresso la piccola Royal Girl. Con la neonata in braccio, è stata accolta dai saluti e dalle grida entusiastiche dei presenti e bersagliata dai flash dei fotografi.



Kate, con un abito a fiori gialli su sfondo bianco, è apparsa serena e sorridente, senza mostrare tracce visibili di stanchezza per il travaglio e il parto di poche ore prima. La bambina era avvolta in una copertina bianca e con una cuffietta in testa. William, con un maglione azzurro, sorrideva a sua volta appoggiando la mano sulla schiena della moglie.



Il principino George, portato a visitare la sorella appena nata un'ora prima, era invece già stato riaccompagnato a casa. La coppia è poi rientrata per qualche secondo nella clinica e quindi è uscita di nuovo portando la neonata in un seggiolino caricato sulla Range Rover nera guidata dal principe. Infine il piccolo corteo è partito con la scorta e fra le ovazioni dei presenti alla volta della residenza di Kensington Palace. I duchi di Cambridge non hanno fatto dichiarazioni malgrado le domande dei giornalisti, limitandosi a salutare con la mano.



La giornata della duchessa - Kate era stata trasferita alle 6 nella Lindo Wing dell'ospedale St. Mary, nella zona di Paddington a Londra. Il parto è stato seguito dall'ostetrico esperto e ginecologo Guy Thorpe-Beeston, che già fece parte del team che portò alla nascita del principino George. La bimba pesa circa 3,7 chilogrammi: più o meno come il principe George nel 2013.



La regina, il principe Filippo, il principe Carlo e il proncipe Harry, rispettivamente bisnonni, nonno e zio della neonata principessina, sono stati subito informati. Dopo l'annuncio online, davanti alla Lindo Wing, non è mancato il tradizionale annuncio dell'araldo di corte.



Ancora non svelato il nome della principessina: bookmaker puntano su Alice o Charlotte - E' Alice il nome su cui tornano a puntare i bookmaker a Londra, i cui tabelloni con le quote sul secondo Royal Baby hanno fatto capolino di fronte alla Lindo Wing del St. Mary's Hospital. Adesso non si scommette più sul sesso del nascituro, ma sul nome della nuova arrivata: Alice è dato come il più probabile, seguito da Charlotte, Elizabeth e Victoria.



La principessina è quarta in ordine di successione al trono - La neonata principessina è la quarta in linea di successione al trono britannico, su cui siede da oltre 60 anni la regina Elisabetta: segue il principe del Galles Carlo, suo nonno, il principe William, duca di Cambridge, suo padre, e il principino George, suo fratello maggiore. Scala invece al quinto posto su zio il principe Harry.



Si tratta della prima nascita femminile nel ramo principale dei Windsor da quanto Elisabetta diede alla luce quasi 65 anni fa la principessa Margaret. A un ramo cadetto appartengono invece altre due cugine della neonata, Beatrice ed Eugenia, figlie del principe Andrea, fratello di Carlo.