Rottura delle trattative, Germania: "Ue (al momento) chiude con la Turchia"

Seibert ha poi rinnovato l'appello al governo turco a preservare le basi dello Stato di diritto. "Si sollevano domande preoccupanti quando in tv o in foto si vedono accusati con evidenti tracce di punizioni corporali o persone umiliate di fronte alle telecamere", ha aggiunto Seibert.



Il portavoce della Merkel ha detto anche che lo stato d'emergenza in Turchia, che al momento sarà in vigore per tre mesi, dovrebbe durare "il meno possibile". Nonostante questo Seibert non ha ritirato l'appoggio della Germania all'accordo fra Ue e Turchia sui migranti e ha detto che non vede alcuna logica nel mescolare i due argomenti.



Oggi Horst Seehofer, il leader della Csu (il partito bavarese gemello della Cdu di Angela Merkel), aveva criticato duramente l'escalation in Turchia chiedendo la rottura delle trattative per l'ingresso di Ankara nella Ue. "Quando si vede come in Turchia viene smantellato lo Stato di diritto dopo il fallito golpe, allora bisogna subito interrompere le trattative", aveva detto Seehofer.