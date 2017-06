Rogo alla Grenfell Tower, il bilancio finale dei morti solo nel 2018

E' scandalo senza fine sul catastrofico rogo alla Grenfell Tower di Londra. La polizia britannica, a due settimane da quella notte maledetta, continua a non essere in grado di dare una cifra anche solo approssimativamente credibile del numero dei morti e si riserva di rendere noto un bilancio ufficiale non prima della fine del 2017. Fra le poche certezze vi è il fatto che il totale di 79 vittime sembra destinato a crescere.