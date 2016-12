Rivlin: "Iran, allarme per accordo"

"L'accordo con l'Iran è un segnale d'allarme. Il fatto che finanzi il terrorismo in Libano, Siria, Iraq e Yemen significa che l'Iran è una minaccia non solo per Israele ma per tutto il mondo". A dirlo è il presidente israeliano Reuven Rivlin alla sinagoga di Roma, a pochi giorni dal voto del Congresso Usa sull'accordo sul nucleare iraniano.